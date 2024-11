Tagasi 19.11.24, 16:06 Raadiohommikus: olukorrast kinnisvaras, kodubörsil ja Narvas Hommikuprogrammi stuudiost astub läbi Efteni juht Viljar Arakas, kellega räägime ettevõtte eelseisvast aktsiaemissioonist, kinnisvaraturu olukorrast ja väljavaadetest.

Teisipäeva õhtu tõi uudise, et Eften Capital ostab ühes nimekate investoritega ära Kristiine keskuse. Sel ja teistel teemadel räägime Viljar Arakaga kolmapäeva hommikuprogrammis. Foto: Liis Treimann

Nasdaq Balti börsijuhilt Kaarel Otsalt uurime kodubörsi hingeelu kohta: miks rahvaaktsiad kukuvad, millal on First Northil oodata edulugusid; milliste mõtete ja tunnetega läheb börsijuht vastu aastavahetusele ja mida võiks investorile tuua aasta 2025.

Avalikkuse tähelepanu all on võimupööre Narvas, mis peaks punkti saama neljapäevasel volikogu istungil. Miks läks nii, et Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin poliitilised leivad ühte kappi panid ja kui pikka iga võiks oodata „mõistusabielule“, küsime kohalikult ajakirjanikult, ERRi toimetajalt Jüri Nikolajevilt.

Hommikuprogrammis kuuleme ka intervjuud värskelt aasta töösturiks valitud Katre Kõvaskiga.

Raadiohommikut veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00 –12.00 “Triniti eetris”. Saates räägime viimaste aastate kasvavast trendist ehk internetisõimajate kohtusse andmisest. Kas ka Eesti kuulsuste hulgas levinud kohtus käimine võib olla viis enda turundamiseks? Kas vaigistuskaebusi saaks ka seadusandlikult ohjeldada? Ning kui palju üldse maksaks ühe Facebooki vängema väljenduse klaarimine kohtus?

Neid teemasid avavad Triniti vandeadvokaadid Karmen Turk ja Maarja Pild- Freiberg. Saatejuht on Eget Velleste.

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Saates on inseneribüroo Arro & Agasild üks asutajaid Alari Arro. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 “Juhi jutud”. Mainor Ülemiste juht Ursel Velve nendib saates, et regulaarne spordiga tegelemine paneb inimest väljakutseid armastama. Sellised inimesed on tema hinnangul altimad tööl muudatusi tegema ja suudavad ka raskel ajal pingutada.

Lisaks tuleb saates juttu sellest, kuidas ta tippjuhina õppimiseks aega leiab, kuidas tööturul toimetavat mitut eri põlvkonda hästi juhtida, millest unistab, mida juhtimise juures armastab ja vihkab ning kuidas tippjuhi üksilduse ja vastutusega toime tuleb.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates annab puitmajasektori käekäigust ülevaate Finnlogi tegevjuht Alar Anton. Anton on kindel, et puitmajasektor tuleb kriisist välja ja taastab oma positsiooni Eesti ekspordi vedurina, aga selleks on vaja tõsta meie ettevõtete efektiivsust nii, et kasvaks käive, mitte tööjõukulud. Muu hulgas näeb Anton suuri võimalusi Ukraina turul. Saate pani kokku Toomas Kelt.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.