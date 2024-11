Tagasi 22.11.24, 15:19 Kai Realo: tööandjad ei tõtta Sutterit süüdi mõistma Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul pole tegevjuht Hando Sutteri küsimust seni arutatud, sest uudis on värske ja vastuolulist informatsiooni tuleb iga päevaga.

Elroni nõukogus tegutsenud Kai Realo sõnul pole riik väga hea omanik, sest poliitikutelt tuleb suuniseid, mis pole alati paberil kirjas. Foto: Andras Kralla

„Ma pean alati eetiliseks seda, et inimesed saavad ka ise materjaliga tutvuda ja seda ise peegeldada. Meil on Handoga kokkulepe, et ta ikkagi selgitab omalt poolt. Ühtlasi tahaksime saada selgust: kui tulevad ka vastakad sõnumid, mida ütlevad ministeerium ja ettevõtte nõukogu, siis peame natuke ootama, enne kui hakkame kedagi süüdistama või töölt eemaldama,“ ütles Realo.