Tagasi 21.11.24, 17:45 Eesti Energia analüüsib Sutterilt kahjude sissenõudmist Eesti Energia tahab välja selgitada, kui palju tulevikutehingutega saadud kahjust võiks olla otseselt endise juhtkonna süü, ning sedagi, kas on perspektiivi vähemalt osaliselt saamata jäänud tulust tekkinud kahju nende käest sisse nõuda.

Rahandusministeerium kantsler Merike Saks (vasakul), Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ja Eesti Energia juht Andrus Durejko avasid neljapäeval erikontrolli raportit, mis tuvastas puudusi riigifirma varasemas juhtimises. Foto: Liis Treimann

Nelja aasta jooksul tehtud tehingutega on ettevõttel juba jäänud saamata 176 miljonit eurot, selgus neljapäeval avaldatud raportist, aga kõik kahju pole veel kaugeltki selge. Raport ei vaata tulevikku, see hindab tekkinud kahjusid, ütles Eesti Energia juht Andrus Durejko. Tehinguid tehti kuni nelja aasta peale ette ja kuni 2023. aasta alguseni, mis tähendab, et viimased numbrid saab kokku lüüa alles 2027. aastal.