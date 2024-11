Tagasi 23.11.24, 12:14 USA rahandusministriks pürgib tuntud investor USA presidendiks valitud Donald Trump sai paika oma tulevase administratsiooni järgmise liikme, kui nimetas rahandusministri kandidaadiks prominentse investori Scott Bessenti, vahendab Reuters.

USA tulevane võimalik rahandusminister Scott Bessent. Foto: Dominic Gwinn

Wall Street on huviga jälginud, kelle Trump valib, arvestades, et tulevasel riigipeal on plaan hakata makse kärpima ning kujundada ümber maailmakaubandus läbi tariifide kehtestamise.