Tagasi 26.11.24, 08:56 Euroopa Komisjon: põllumajandusfirma peab ebaseadusliku riigiabi tagasi maksma Euroopa Komisjon teatas, et põllumajandusega tegelev AS Tartu Agro sai ebaseaduslikku riigiabi, kui rentis riigilt põllumaad turuhinnast soodsamalt.

Tartu Agro noorkari. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Komisjon kinnitas, et AS Tartu Agro sai Eestilt põllumajandusmaad turuhinnast madalama hinnaga kuni 2019. aasta lõpuni, mille järel Eesti suurendas renditasu, et jõustada komisjoni esimest otsust.