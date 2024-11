Alginvesteering 0–250 000 eurot

Sõna “frantsiis” Eestis just tihti ei kuule. Kuid enamikule meist on tuttavad sellised ettevõtted nagu R-kiosk, Pizzakiosk või Juustukuningad. Need on vaid mõned Eestis tegutsevatest brändidest, mis pakuvad frantsiisivõtmise võimalust. Uurisime frantsiisipidajatelt, kuidas see äri käib ning kas see tasub rahaliselt ära.