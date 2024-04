Frantsiisiäri toob raha ja põnevust ning passib elu esimeseks ettevõtluseks

Juustukuningad on selline bränd, millega saab teha frantsiisiäri. Selle rajaja Merit Miller (pildil) teab, et edukad on need ettevõtjad, kes armastavad juustu ja ise ka särasilmselt leti taga kliente teenindavad. Foto: Erakogu

Sõna “frantsiis” Eestis just tihti ei kuule. Kuid enamikule meist on tuttavad sellised ettevõtted nagu R-kiosk, Pizzakiosk või Juustukuningad. Need on vaid mõned Eestis tegutsevatest brändidest, mis pakuvad frantsiisivõtmise võimalust. Uurisime frantsiisipidajatelt, kuidas see äri käib ning kas see tasub rahaliselt ära.

Juustukuningate frantsiisi üks asutajatest Merit Miller ütleb, et edukaks on saanud just need frantsiisid, kus ka poeomanik ise aeg-ajalt letis müüb. “Meie frantsiis on eelkõige mõeldud inimesele, kes armastab juustu ja soovib ettevõtjaks hakata,” räägib ta ja lisab, et Sirje on paistnud silma just sellega, et ei karda ise kätt külge panna ning on oma ettevõtte suur fänn.