29.11.24, 05:10 Täna otsepildis: algab arvamuskonkursi Edukas Eesti uus hooaeg Täna algab arvamuskonkursi Edukas Eesti uus hooaeg. Piduliku avalöögi annavad Äripäeva meediamajas eelmise hooaja võitja Martin Villig ja Äripäeva arvamustoimetus. Sündmust saab jälgida Äripäeva veebilehel.

Fotomeenutus Äripäeva 12. Eduka Eesti arvamuskonkursi kevadiselt auhinnatseremoonialt konkursi ühe toetaja Ellex Raidla kontoris. Pildil esikolmik (vasakult): Fredi Kaasik, Martin Villig (video vahendusel New Yorgist), Kristo Raun. Foto: Liis Treimann

Edukas Eesti on Äripäeva, Helmese, Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbanki ja Verstoni konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Peaauhind on 10 000 eurot.

Otselülitus Äripäeva meediamajja algab kell 15.15.

Kõigepealt pakume vaatamiseks lühikest videokokkuvõtet eelmisest hooajast, seejärel kuulutavad Äripäeva arvamustoimetajad Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe ning eelmise hooaja võitja, Bolti kaasasutaja Martin Villig otse-eetris konkursi alanuks.