11 välkvideot: Eduka Eesti parimad tutvustavad oma lennukaid ideid

Artur Praun: ettevõtted hakkavad varem või hiljem omaenda digiprügisse uppuma

Ei ole mõistlik ega jätkusuutlik säilitada kõiki andmeid lihtsalt seepärast, et pilveruumi juurdehankimine on äärmiselt lihtne. Kahjuks aga praegu just sinnapoole liigutakse, kirjutab Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun.

Ei ole mõistlik ega jätkusuutlik säilitada kõiki andmeid lihtsalt seepärast, et pilveruumi juurdehankimine on äärmiselt lihtne. Kahjuks aga praegu just sinnapoole liigutakse, kirjutab Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun.