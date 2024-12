Tagasi 01.12.24, 15:44 Trump hoiatas Venemaa juhitavat BRICSi: kui õõnestate dollarit, saate tariifid USA järgmiseks presidendiks valitud Donald Trump hoiatas Venemaa juhitavat majandusühendust BRICS, et kui ühenduse riigid loobuvad dollari kasutamisest, määrab USA neile 100% tariifid.

Donald Trump on enne presidendi ametiaja algust saatnud ohtralt hoiatusi riikidele ja ühendustele, kes ei ole tundunud talle meelepärased.

“Mõte, et BRICSi riigid üritavad eemalduda dollarist nii, et me jääme pealt vaatama, on läbi,” ütles Trump laupäeval oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.