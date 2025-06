Tagasi ST 20.06.25, 10:42 ScanBalt Crane pakub juba veerand sajandit Balti partneritele parimaid lahendusi Kraanade, materjalikäsitlusmasinate ning lisaseadmete müügi ning hooldusega tegelev ScanBalt Crane OÜ tähistab tänavu oma 25. tegutsemisaastat. Veerand sajandit on ettevõte olnud tegev valdkonnas, kus on määrava tähtsusega nende esindatavate seadmete kvaliteet, innovaatika ja tõhusus, pikaajaline koostöö ning partnerite usaldus.

PK Terminal OÜ uus sadamakraana Sennebogen 885G.

Foto: ScanBalt Crane

“Nagu mujal, on ka meie valdkonnas aina olulisem kuluefektiivsus, ergonoomika ja keskkonnasõbralikud lahendused. Ja just sellele on suunanud oma fookuse ka meie esindatavad kaubamärgid. Näiteks Saksamaa tuntud materjalikäsitlusmasinate tootja Sennebogen pakub üha rohkem täiselektrilisi masinaid, millest üks, suure jõudlusega, emissioonivaba ja 320 tonni kaaluv sadamakraana jõuab peagi Muuga sadamasse,” räägib ScanBalt Crane OÜ müügijuht Risto Kippasto.

Ettevõte alustas tegevust 2000. aastal, mil sõlmiti koostööleping Saksamaa tuntud tööstustehnika tootjaga Sennebogen. Koheselt otsustati astuda turule korraga kõigis kolmes Balti riigis. Tänaseks on ettevõttel nii Eestis, Lätis kui ka Leedus iseseisev juriidiline esindus koos kohalike müügi- ja hooldusmeeskondadega, mis võimaldab operatiivsemat ja kliendikesksemat teenust ning panustada igapäevaselt oma klientide tegevusse.

„Eesti on väikese turuga riik, mistõttu oli kohe alguses mõistlik vaadata suuremat pilti ning alustada tegevust korraga kolmel turul,” märgib Kippasto. „Kindlasti pole see olnud alati lihtne, aga võib uhkelt öelda, et ScanBalt Crane on suutnud säilitada stabiilsuse ka vaatamata keerukamatele aegadele, nagu oli 2008. aasta majanduskriis, viie aasta tagune Hiina viiruse paanika ja viimaste aastate geopoliitilised pinged. See näitab, et ajame õiget asja ja oleme oma klientidele head koostööpartnerid.”

Pidulik masina üleandmise "käepigistus": (vasakult) Benjamin Blümel - Sennebogen GmbH, piirkonna müügijuht; Margus Tamm - PK Terminal OÜ, peastividor; Lembit Rannala - Palgard Grupp, nõukogu juht; Eric Sennebogen Jr. - Sennebogen; Rain Rannala - Palgard Grupp CEO; Risto Kippasto - ScanBalt Crane OÜ, müügijuht Eestis; Kaur Karon - PK Terminal OÜ, tegevjuht; Robert Aumüller - Sennebogen GmbH, sadamatehnika äriüksuse juht.

Ettevõtte töö põhineb projektimüügil. ScanBalt Crane kliendid on valdavalt suured tööstusettevõtted nagu sadamad, saeveskid, puidutööstused, vanametalli- ja jäätmekäitlejad ning ringmajandusettevõtted. Masinate tarneajad jäävad tavaliselt mõne kuu ja ühe aasta vahele, mis tähendab, et suhted klientidega on pikaajalised ja põhinevad vastastikusel usaldusel ning järjepidevusel. Perefirmana kajastuvad samad põhimõtted ettevõtte sisekultuuris.

Doppstadt eelpurusti INVENTOR 6, parim valik jäätmekäitluses eelpurustina. Puiduhakkur veokil Wüst mudel SMC-812, parim veokil puiduhakkur. Puiduhakkur ALBACH mudel DIAMANT 2000, maailma võimsam mobiilne puiduhakkur. Haamerveski Doppstadt mudel AK565K, parim puidujäätmete purusti.

ScanBalt Crane tootevalik on väga lai alates materjalikäitlus- ja lammutusmasinatest, balansskraanadets ja puiduhakkuritest kuni purustite, sõelade ning teleskooplaaduriteni. Hiljuti omandas ettevõte esindusõiguse Saksa kaubamärgile Doppstadt, mis avardab veelgi võimalusi pakkuda klientidele innovaatilisi ja jätkusuutlikke lahendusi. „Meie eesmärk on oma kaubamärkidega panustada klientide töö tõhususse ja kuluefektiivsusesse. Tänapäeval peavad masinad olema nii tõhusad, et saaks tuua allapoole igapäevaseid kulusid. Mida võimekamad ja kiiremad masinad on, seda rohkem firma raha kokku hoiab,” selgitab Kippasto.

Lisaks tehnika müügile on ettevõtte igapäevaste tegevuste lahutamatu osa hooldus ja järelteenindus. Hooldust ja remonti pakkuvad mehaanikud on mobiilsed, varustatud hooldusbussidega ning valmis vajaduse korral reageerima ka öösel või nädalavahetusel, näiteks olukordades, kus seisab sadamakraana või muu kriitiline seade. Varuosade laod on olemas kõigis kolmes riigis ning varustust hallatakse masinapargi vajadustest lähtuvalt.