Tagasi 13.12.24, 13:40 Kummaline tehing: Eesti IKEA äri müüdi maha Rootsi mööblikontserni IKEA emafirma ostis Baltimaade kauplused Islandi perefirmalt ära. See on ebatavaline samm, kuna kõikidest teistes piirkondades haldavad IKEA kaupluseid frantsiisivõtjad.

IKEA Eesti turu juht Marko Põder ja Inter IKEA laienemisjuht Maria Johansson rõõmustasid tehingu üle. Inter IKEA kontsern sai oma Baltimaade üksusega oluliselt lähedasemaks. Foto: Liis Treimann

Inter IKEA laienemisjuht Maria Johansson selgitas Äripäevale, et ka Balti riikide frantsiis kuulus seni Islandil tegutsevale perefirmale Hof. Eelmise aastal otsustasid Hofi omanikud, et soovivad Baltimaade fransiist väljuda, aga neil polnud kellelegi äri edasi anda. “Nad küsisid, kas me peaksime selle kellelegi edasi müüma või mis me teeme,” rääkis Johansson.