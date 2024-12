Tagasi 22.12.24, 16:26 Raadiohommikus: mis kinnisvaraturul ja börsil 2025 toimuma hakkab? Esmaspäevases raadiohommikus on vaatluse all kinnisvaraturg ja börs. Lisaks heidame pilgu Eesti juhtide töölauale ja teeme intervjuu Äripäeva aasta ajakirjanikuga.

Eesti kinnnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Foto: Eiko Kink

Intervjuu annavad Liveni nõukogu esimees ja Eesti kinnnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik, Äripäeva börsivaldkonna juht Juhan Lang, Pärnu Juhtimiskonverentsi juht Jana Palm ning Äripäeva aasta ajakirjanik Koit Brinkmann.

Stuudios on Ireene Kilusk ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Üks maailma võimsamaid superarvuteid ehitati hoopis... Playstationi mängukonsoole kasutades. USA relvajõud panid kokku peaaegu 2000 mängukonsoolist superarvuti. Miks ometi ja kas see tõesti toimis, kuula saatest "Obskuurne majandus".

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Aasta hakkab lõppema, nii on paslik hetk teha saates "Kuum tool" üks korralik aasta kokkuvõte. Suurkapitalistid ja majanduseksperdid on sõitnud juba jõulupuhkusele, nii et tuli saatesse kutsuda paremuse järjestuses järgmine tark inimene. Koomik Mait Vesker, rohkem tuntud Maidukina istus kuumale toolile ja rääkis oma arvamuse möödunud aastast.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates pakume kuulamiseks aruteluringi tänavu novembris toimunud konverentsilt "Tööstuse äriplaan 2025". Sellest, kuidas tööstust majanduskasvu saavutamiseks paremini ära kasutada, vestlevad Incapi president Otto Pukk, Eesti Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter, rahvusvahelise äri ekspert Birgit Linnamäe ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Kaspar Peek.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete tippjuhtide vestlusringi. Millised on võimalused Viljandi-, Järva- ja Raplamaa ettevõtetel kasvu tekitamiseks ning millised on nende piirkondade tugevused ja trendid uueks aastaks? Kõigest sellest räägivad Saarioinen Eesti personalijuht Marelle Pihlak, Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel ja Thermoarena tegevjuht Vahur Pindma. Vestlusring on salvestatud tänavu novembri alguses toimunud maakondade edukaimate ettevõtete Türi konverentsil. Vestlusringi modereerib Lääne-Virumaa uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.

Saadet toimetab Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.