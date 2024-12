Tagasi 24.12.24, 17:12 Venemaal hakati poest võid varastama Pärast pea kolm aastat kestnud suurt sõda Ukrainas on sanktsioonide mõju Venemaal tõesti näha, kirjutab Rootsi majandusleht Dagens Industri.

Poodleja Moskvas. Foto: Reuters/Scanpix

Tööjõuturg on pinge all, inflatsioon tõuseb ning... toidupoodidest on hakatud võid varastama.