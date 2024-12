Tagasi 29.12.24, 12:57 „Suhkur voolab meie soontes.“ Rootsi kondiitriperekonna järglane avas Toompeal äri „Kas te tõesti tulite Rootsist Eestisse, et kaneelisaiu küpsetada?“ imestas Maria Mathilda naaber, Toomkiriku preester. Maria Mathilda Matejić, kes kuulub Skandinaavia kondiitrite perekonda, avas tõepoolest detsembris Toompeal pagaritöökoja. Ta usub, et ka kriisi ajal leiab äri oma niši.

Kaarel on investori rollis ning Maria Mathilda toimetab ahju juures kui ka leti taga. Foto: Liis Treimann

Väikeses vanas majas Piiskopi aia juures põlevad taas tuled. „Minu ülesanne on muuhulgas uudishimulikke ära ajada, kui me oleme suletud. Nad näevad aknast, et sees on hubane ja küpsetatakse kukleid, ning tahavad kindlasti sisse tulla, isegi kui uks on lukus,“ räägib Kaarel Räis, perefirma DeepNorth juhatuse liige ja investor. Põhiroll äris on siiski tema rootslannast abikaasal Maria Mathilda Matejićil, kes toimetab nii ahju juures kui ka leti taga.