Tagasi 29.12.24, 09:33 Kristi Raik: rindel edeneval Venemaal pole huvi läbirääkimisteks Kuigi USA presidendina teist ametiaega alustav Donald Trump on lubanud Ukraina sõja lõpetada, ei paista praeguse seisuga märke, et algav aasta tooks rahuläbirääkimisi, ütles politoloog Kristi Raik Äripäeva raadio aastalõpuintervjuus.

Kristi Raik. Foto: Erakogu/ICDS

Uuest aastast Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust juhtima asuv Raik pidas tähelepanuväärseks, et Trumpi mõju on nähtav juba enne ametiaja algust nii majanduses kui ka geopoliitikas. “On näha teatud uut dünaamikat Ukraina narratiivis, Euroopa on sunnitud justkui Trumpi plaaniga mingil moel kaasa minema, kuigi ma arvan, et Trump isegi veel ei tea, kuidas see täpselt realiseerub,” rääkis Raik.