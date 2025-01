Tagasi 06.01.25, 14:06 Air Balticu juht süüdistab poliitikuid lennufirma kahjustamises Pärast Läti majandusministri üleskutset vahetada Läti lennufirma Air Balticu juhtkond mitme tuhande lennu tühistamise järel välja, ütles ettevõtte tegevjuht Martin Gauss, et poliitikute otsused kahjustavad tihti lennufirmat.

Air Balticu tegevjuht Martin Gauss ütles, et poliitikud vaidlevad, aga tema keskendub lennufirma edasiviimisele. Foto: LETA/Scanpix

Gauss ütles esmaspäeval Läti televisiooni hommikusaates, et on näinud paljusid poliitikuid ning on töötanud selle nimel, et nad mõistaksid, mida Air Baltic teeb, kuid kui nüüd ütleb majandusminister, et Gauss tuleks vallandada, siis on see poliitika.