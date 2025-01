Tagasi 09.01.25, 13:16 Pakosta nimetas peaprokuröri kandidaadiks kohtunik Astrid Asi Järgmine peaprokurör tuleb tõenäoliselt Harju maakohtust, mille juht Astrid Asi, ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta neljapäeval.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta tõi välja ka Astrid Asi kogemuse erasektoris. Foto: Liis Treimann

Minister tõi pressikonverentsil välja, et Asi on ka varem prokuratuuris töötanud ja tal on kaks kõrgharidust, muuhulgas IT-õiguse valdkonnas. “Selles vallas ootame prokuratuurilt kiiret progressi, mis aitaks tehnoloogilises keskkonnas inimeste õiglust paremini tagada,” ütles Pakosta.