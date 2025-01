Tagasi 10.01.25, 09:38 Kallas: Euroopa on valmis Ukraina abistamise juhtimist üle võtma Kui USA ei soovi Trumpi ametisseastumise järel enam Ukraina abistamise gruppi juhtida, siis võtab Euroopa selle koha üle, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas Saksamaal Ramsteini kohtumisel.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Eesti visiidil aasta tagasi Foto: Andras Kralla

“Olen kindel, et kõik Ramsteini grupi liikmed ja loodetavasti ka USA on valmis Ukraina toetamist jätkama,” vahendas Bloomberg Kallase antud pressikonverentsi, Kallase sõnul on ka Ramsteini grupi lõpetamise korral teisi teid sõjalise abi andmise koordineerimiseks.