Tagasi 11.01.25, 16:00 Kelle lähetas Trump Eestisse? USA lähetab Eestisse uue suursaadiku, kelleks on siit Nõukogude ajal emigreerunud Roman Pipko.

Donald Trump pole veel ametissegi asunud, aga ähvardab juba iga päev liitlasi Foto: Reuters/Scanpix

Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehe sõnul on tegu Donald Trumpi liitlasega, kes on juudikogukonnas aktiivne ja võitleb vihaselt antisemiitluse vastu.

Nii tema kui ka Trumpi jõuline positsioon võib panna Eesti välisministeeriumi kaaluma, kuidas edaspidi ÜROs Palestiina-Iisraeli küsimustes hääletada.

"Iseasi, palju suursaadiku isik siin mängida võib," nentis Kelomees "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Märksa suurem küsimus on praegu selles, miks ähvardab Trump oma liitlasi – otseselt Kanadat ja Taanit, aga laiemalt kõiki.

"Natukene peenem käsitlus – kui öelda lihtsalt, et ta peksab segast – on see, et need on mingid läbirääkimispositsioonid," selgitas Kelomees.

Milles need positsioonid seisnevad ja mida uus suursaadik Eesti-suunalises poliitikas muudab, rääkis Delfi ajakirjanik saatejuht Indrek Lepikule.