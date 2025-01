Leedu viib kaitsekulutused üle 5% SKPst

Elektrikaabli kahjustamine, nagu detsembris juhtus, on viis hoida Balti riike pidevas pinges, leiab Ukraina politoloog Anton Šehhovtsov. Tema arvates võib see Putini-vastase koalitsiooni Euroopas lõpuks lõhki ajada. Putin aga jätkab seda seni, kuni NATO riigid sabotaaži kulu kõrgeks ei aja, siiani on see Venemaale olnud praktiliselt tasuta.