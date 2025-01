Tagasi 20.01.25, 18:30 Raadiohommikus: Trumpi esimesed tunnid Eesti aja järgi hommikuks on USAs president Donald Trump ametisse astunud. Hommikuprogrammis teeme ülevaate, mis jäi sõelale Trumpi kõnest, millised otsused juba riigipea allkirja said ja kuidas kajab inauguratsioon maailma meedias vastu. Stuudiosse tulevad ajakirjanikud Indrek Lepik ja Jaroslav Tavgen.

Teisipäeva hommik toob Eestis lund ja tuisku, aga ka uue Ameerika presidendi Donald Trumpi. Mis nüüd saama hakkab? Räägivad ajakirjanikud Jaroslav Tavgen ja Indrek Lepik. Foto: Reuters/Scanpix

Seoses Trumpi presidendiks saamisega, aga mitte ainult, on avalikus debatis kestlikkuse ja rohepöörde teemadesse siginenud skeptilisi ning teravalt kriitilisi noote. USA pangad on lahkumas rahvusvahelisest kliimameetmete edendamisele suunatud panganduskoostöö formaadist Net Zero Banking Alliance. Kuidas peaks investor ja ettevõtja neid signaale tõlgendama, kas ja milliseid muutusi võib tulla meie regioonis, selgitab SEB jätkusuutliku panganduse juht Tatjana Vakulenko.

Kuuleme ka Investor Toomase konverentsil salvestatud intervjuud kinnisvarainvestorina tuntud Tõnu Toomparki ja tema 18aastase tütre Tuuliga, kes on samuti alustanud oma teekonda investorina.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Head raadiokuulajad!

Saatekavas esialgu välja kuulutatud otseühendus Atlandi ookeanile, kus vaprad seiklejad Mart Kuusk ja Hannes Hanso kulgevad sõudepaadil Kena Reina Ameerika mandri poole jääb keeruliste ilmaolude tõttu ära. Kuid Mart ja Hannes lubavad, et annavad intervjuu esimesel võimalusel ja kuulete seda mõnes järgmises Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”.

Audentese 30. juubelisarja esimene saade arutleb hariduse, tööturu ja ühiskonna üle. Saatekülaliseks on kogenud investor ja visionäär Heldur Meerits, kes jagab oma mõtteid hariduse rollist ühiskonna ja üksikisiku edus. Vestlus heidab valgust hariduse kui pikaajalise investeeringu väärtusele ja sellele, kuidas koolid saavad olla muutuste eestvedajad. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.

Purjetame möödunud laupäeval toimunud Investor Toomase konverentsi emotsioonide lainel.

Võtame kokku teemad, mis enim konverentsilt kõrvu jäid. Uurime kuidas üldse selline konverents sünnib, räägime milliseid aktsiaoste investor Toomas ja Lev Dolgatsjov lavalt tegid ja räägime nende otsuste tagamaadest.

Lisaks uurime kuidas mullusel konverentsil aasta investori tiitli saanud Marko Oolo vaatab tagasi oma tiitliaastale ning kuulame ka katkeid sellest, mida räägiti kuluaarides.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00 - 14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”.

Külas on tarbimispsühholoogi Ivar Soone, kes avab millised tegurid suunavad tänapäeva ostjaid ekraani taga ja füüsilistes kauplustes.

Soone toob välja, et inimesed on muutunud oma ostudes kaalukamaks, eelistades ratsionaalseid otsuseid ja säästmiskäitumist. Samas ei piirdu tarbijakäitumise muutused vaid hinnatundlikkusega, vaid tarbijate käitumist suunavad emotsioonid, kultuurilised eripärad ja kohene rahulduse vajadus, eriti e-kanalis.

Saatejuht on Kuldar Kullasepp Maksekeskusest .

15.00 - 16.00 “Töö ja palk”.

Saates räägivad Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seederi ja CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. Üheskoos vaadatakse üle, missuguseid muudatusi on viimased aastad töö- ja palgamaastikule toonud, kaardistatakse hetkeolukord ja püütakse veidi ka tulevikku prognoosida.

Arutame, kust leida raha palgatõusuks ja miks on maapiirkonnas palgad nii palju madalamad, kes veab praegu palgakasvu ja mis toimub riigisektoris.

Saatejuht on Helen Roots.

