Raadiohommikus: suurenevate kaitsekulude mõju Eesti ettevõtlusele

Peaminister on käinud välja idee suurendada Eesti kaitsekulusid kuni 600 miljoni aastas. Kui palju sellest rahast tuleb tagasi ettevõtlusesse? Sellest räägime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Foto: Andras Kralla

Arutame teemat esmaspäevases hommikuprogrammis Kaitsetööstuse Liidu nõukogu liikme Oliver Väärtnõuga Cybernetica AS-ist.

Sel nädalal võõrustab Tartu 3000 iduettevõtjat ja investorit. sTARTUp Day programmijuht ja Eesti Riskikapitali Assotsiatsiooni tegevjuht Madis Lehtmets räägib hommikuprogrammis iduettevõtete finantseerimise teemal pikemalt. Muu hulgas teeme juttu ka suurenevate kaitsekulude mõjust iduettevõtlusele.

Riigikogu liikme ja endise sotsiaalministri Tanel Kiigega arutame seda, kas ettvõtjate pakutud lahendus riigieelarve teatud kulude indekseerimisest loobumiseks on võimalik ja kuidas hoida kahaneva rahvastikuga riigis sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikuna.

Atria turundusjuhi Mirjam Endlaga arutame spordi sponsorluse üle - Maks & Moorits otsustas hiljuti lisaks korvpalli toetamisele hakata ka Tartu Maratoni peatoetajaks.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50 - 10.00 “Obskuurne majandus”.

Soomlased tegid kord maailma parima pitsa ja see oli ainult kättemaksuks Silvio Berlusconile. 20 aastat tagasi solvas tollane Itaalia peaminister soomlasi ja president Tarja Haloneni nii kummaliselt, et siiamaani on seda seika meenutamas Soome suurimas pitsaketis üks eriline pitsa. Mis juhtus, kuulake saatest "Obskuurne majandus", saatejuht on Linda Eensaar.

11.00 - 12.00 “Kuum tool”.

Kuumal toolil istub investor, Pipedrive’i kaaslooja ja Ukraina toetaja Ragnar Sass. Räägime temaga kaitsetööstusest ja selle arengutest Eestis ning iduettevõtlusest.

12.00-13.00 “Tööandjate tund*”.

Toome kuulajateni taas detsembrikuise saate, milles tuleb juttu sellest, mis paneb majanduse kasvama, mida saavad konkurentsivõime kasvatamiseks teha ettevõtjad ja mida riik, kas põhi on nüüd käes ja järgneb kasv, kuidas riiki raha juurde tuua, Eesti majanduse kasutamata võimalustest ja paljust muust. Külas on Ardo Asperk, Estonian Cell juhatuse liige Siiri Lahe ja Tele2 Eesti juht Margus Nõlvak.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00 - 14.00 “Teeninduse teejuht”.

Saates vaatame lähemalt otsa, mis on vastutustundlik ja vajaduspõhine müük, tuues esile, kuidas need põhimõtted aitavad pakkuda klienditele tõeliselt väärtuslikke lahendusi ja kasvatata ettevõttevõtte lojaalsust.

Stuudios jagavad enda kogemusi Tele2 Eesti müügitreener Veiko Reimand ning Apotheka apteegiteenuste innovatsiooni projektijuht Jaanika Jaarman. Saatekülalised võtavad pulkadeks lahti, mis asi on üldse vastutustundlik ja vajaduspõhine müük.

Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Eerme.

15.00 - 16.00 “Lavajutud”.

Saates kuulete aruteluringi mullu novembris toimunud Transpordiürituste konverentsilt. Kas me oleme üldse valmis alternatiivkütustele üle minema? Ja kui, siis millistele? Sellel teemal vahetavad mõtteid Scania Baltikumi peadirektor Janno Karu, Terminali juhatuse liige Alan Vaht, TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu ja taristuminister Vladimir Svet.

Saate pani kokku Joonas-Hendrik Mägi.

