Tagasi 06.02.25, 06:00 USA agentuuri sulgemine paiskas Eesti projektid kaosesse Valge Maja otsus peatada arenguabiagentuuri USAID tegevus võib tähendada Eesti MTÜdele mitmekümne miljoni suurust eelarveauku.

Suur osa Eesti viimaste aastate arenguabist on läinud Ukrainale, sealhulgas ka pagulaste abistamiseks. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

„Ma ei saa sellest rääkida, see kõik on nii värske,“ ütleb Äripäevale Pagulasabi pressiesindaja. Tunamullu MTÜ-le üle pooleteise miljoni euro andnud arenguabiagentuur USAID läks sisuliselt päevapealt kinni. Ühendriikides palgal olevad töötajad sunnitakse koju ja piiride taga, mõnel juhul üliohtlikes riikides toimetavad inimesed peavad mõne päevaga kogu oma elu kokku pakkima ja lahkuma.

Juba praegu on mitu tuhat USAIDi töötajat koondatud ja kogu USA välisabi külmutatud. Maailma suurim humanitaarabi andja panustas igal aastal mitmekümne miljardiga, nüüd ütlevad aga Donald Trump ja Elon Musk, et see on riigi raha raiskamine.

„Käsk oli rahavood päevapealt lõpetada, mitte üht väljamakset ei tohi teha,“ selgitas Arengukoostöö Ümarlaua juht Agne Kuimet. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ehk EstDevi juht Klen Jäärats täpsustas, et tegelikult oli olukord veidi äkilisemgi: „Mingit kohanemisperioodi polnudki. Kui ma ei eksi, siis öeldi [projektipartneritele] 26. jaanuaril, et alates 24. jaanuarist [sic] pole kulud aktsepteeritavad.“