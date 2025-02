Tagasi 09.02.25, 12:58 Raadiohommikus: küberturbest elamumessi ja pommivarjenditeni Esmaspäevases raadiohommikus tulevad teemaks küberturve, pakendivaba kauplemine, elamusmessi käivitamine, Riigi Kinnisvara lähiaastad ja taaskord varjendid – seda riigi vaatest.

Lisaks avalikele varjumiskohtadele tuleb nii uutesse kui ka vanadesse kortermajadesse luua varjumiseks sobivad tingimused. Foto: Liis Treimann

7.30 paiku kuulame, kuidas kaks tragi ja nutikat naist avasid Viljandimaal pakendivaba poe.

Pärast kella 8 tuleb külla Uptime’i tehnoloogiajuht, kellega tuleb jutuks küberturve ettevõtetes, ettevõtete tegelik teadlikkus ja ohud, mis muu hulgas kaasnevad Vene võrgust lahkumisega.

Pärast kella 8.30 astub stuudiost läbi siseministeeriumi nõunik Mari Tikan, kes avab riigipoolset vaadet varjenditega varustatuse ja kohalduvate nõute kohta ning räägib, mis ootab ees.

Kella 9 uudiste järel tuleb stuudiosse ärimees ja ehitusettevõtja Mait Schmidt, kes püüab käesoleval suvel käivitada Eesti esimese elamumessi.

Pärast kella 9.30 tulevad külla Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Tarmo Leppoja ja haldusteenuste direktor Karel Aasrand, kellega võtame jutuks suure riigiasutuse lähiaastate viis eesmärki ja selle, mis hakkab juhtuma arenduses, planeerimises ja kinnisvarakorrashoius.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega:

9.50‒10.00 “Obskuurne majandus”. Eelmisel aastal USAs toimunud Super Bowlil ehk rahvusliku ameerika jalgpalli liiga meistrivõistluste mängul oli ligi 124 miljonit televaatajat. Arvestades Super Bowli populaarsust, on mõistlik eeldada, et esmaspäeva öösel toimuv Super Bowl kogub sarnase, kui mitte suurema vaatajaskonna. On üks põhjus, miks seda vaatavad ka mitte väga erilised spordisõbrad. Neljandik Super Bowli vaatajatest arvab, et reklaamid on kõige olulisem osa üritusest.

Küsimustele, miks neid reklaame vaadatakse ja mis põhjusel järgneb Super Bowli reklaamile ettevõtte müügi kasv 10‒15%, mis kestab mitu kuud, saab vastuse saatest. Saadet juhib Ireene Kilusk.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Hommik pärast desünkroniseerimist. Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp räägib saates, kuidas õnnestus nädalavahetusel Venemaa elektrivõrgust lahti ühendumine ja ühendumine Mandri-Euroopa sagedusalaga. Kommentaari annab ka Eleringi eelmine juht Taavi Veskimägi, kes vedas eest pikalt desünkroniseerimiseks valmistumist ning vaatas nüüd selle finišit kõrvalt. Saadet juhib Kristel Härma.

12.00‒13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”. Käes on majandusaasta aruannete koostamise ja esitamise aeg. Saates räägime sellest, kuivõrd ahvatleb julgolekumaks amortisatsiooniga trikitama, milline on Eesti ettevõtete finantsdistsipliin, millised ettevõtete finantsotsused toovad kaasa maksukohustuse ja kuidas sundkustutatud ettevõtte kontolt raha kätte saada.

Külas on PwC juhtiv raamatupidamise nõustaja Katrina Villak, PwC Legal Servicesi vandeadvokaat Karen Root ja PwC juhtiv maksukonsultant Martin Lehtis. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00‒14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates kuulame stuudiovestluse asemel kahte ettekannet detsembri alguses toimunud suurandmete konverentsilt Big Data. Esmalt räägib Ülemiste City rohevaldkonna juht Mati Freiberg, kuidas nad koguvad eri viisidel rohe- ja liikuvusandmeid, et juhtida ärilinnaku arengut. Freiberg avab, kuidas kogutud andmeid tõlgendatakse ning kas ja mil moel aitavad andmed kaasa kogukondlike harjumuste muutmisele.

Saate teises pooles räägib Merit Tarkvara juht Tõnis Kask andmete omandiõigusest digiajastul ehk kellele kuuluvad raamatupidamise ja palgaarvestuse andmed.

15.00‒16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete Telia Eesti küberkaitse osakonna juhi Margus Vaino ettekannet teemal, mida õppida küberrünnakutest ja IT-katkestustest. Vaino räägib põhjalikult, kuidas rünnakuid ettevõtte tasandil ennetada ja millisel viisil probleemidest hiljem valutult vabaneda. Ettekanne on salvestatud mullu oktoobris toimunud IKT aastakonverentsil. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.