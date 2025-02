Tagasi 09.02.25, 11:13 Trump rääkis Putiniga telefonis USA president Donald Trump on rääkinud telefonitsi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, et arutada Ukraina sõja lõpetamist.

USA president Donald Trump väidab, et tal on plaan Ukraina sõja lõpetamiseks. Foto: AP/Scanpix

Trump ütles reedel intervjuus USA tabloidile The New York Post, et erinevalt oma eelkäijatest on tal alati olnud hea läbisaamine Putiniga. Trump märkis, et kui tema olnuks president 2022. aastal ehk siis, kui Venemaa väed tungisid Ukrainasse, poleks praeguseks pea kolm aastat kestnud sõda tulnudki.