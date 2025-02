Tagasi 13.02.25, 18:09 Raadiohommikus: olukord tööturul, hariduses ja lõbusad hobid

Homme avalduvaid tööhõive ja töötuse neljanda kvartali tulemusi tuleb analüüsima Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Nädala viimases hommikuprogrammis keskendume põhjalikumalt töötuse ja tööhõive olukorrale, uurime, kuidas premeeritakse innovaatilisi haridusideid ning räägime reedele omaselt nii kalastamisest kui ka tipptasemel pokkerist.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira vestles LHV juhi Madis Toomsaluga lisadividendide maksmisest. Nimelt on esimest korda 25 aasta jooksul LHV Groupil liiga palju kapitali. Kuulame, kuidas Toomsalu olukorda näeb.

Räägime Swedbanki Eesti juhi Olavi Lepaga 10 miljoni eurose sihtkapitaliga Targa Tuleviku Fondist. Uurime juhilt, kellele fond on suunatud ja milliseid eesmärke peaks see täitma.

Tööhõive ja töötuse neljanda kvartali tulemustest tuleb rääkima Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Puudutame Mertsinaga lõppenud aastat ja proovime ennustada, kas tulevik on pigem heledates toonides või mitte.

Stuudiosse leiab tee Äripäeva digiturunduse spetsialist ja Eesti aasta parim naispokkerimängija Christel Haller. Vaatame põhjalikumalt pokkerile kui spordialale otsa ja selgitame välja, millist elu meie riigis professionaalne pokkerimäng elab.

Äripäev alustab koostööd ajakirjaga Kalastaja ning hakkab lisaks Kalastaja paberajakirjale kalapüügiuudiseid kirjastama digitaalselt. Räägime kalajutte Äripäeva ajakirjade vastutava väljaandja Rain Vääti ja ajakirja Kalastaja asutaja Hanno Kasega.

Hommikuprogrammi veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Viimastel aastatel on pangateenused liikunud hoogsalt digilahenduste suunas. Saates räägime, millised eelised muudavad mobiilipanga atraktiivseks just suurematele ettevõtetele ja kuidas pangaliidestused ning mobiilipank aitavad ettevõtete igapäevast finantsjuhtimist tõhustada. Külas on SEB ettevõtete segmendijuhi Maarja-Maria Aljas, saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Äripäeva eetris”. Nädalat kokkuvõtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja persoone nii ettevõtluses kui ka poliitikas. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad seekord välja ajakirjanikud Polina Volkova, Janno Riispapp ja Neeme Korv.

12.00–13.00 “Kullafond”. Äripäeva raadio parimate ja kuulatuimate saadete sarjas "Kullafond" tuleb seekord esitamisele 2021. aasta aprillis esmakordselt eetris olnud saade Coop Panga juhi Margus Rinkiga.

Saates tuleb juttu sellest, millised sündmused on Marguse viinud sinna, kus ta täna on ehk Coop Panga juhiks, mida õpetas talle põige tööle Magnumisse, mis lõppes tema jaoks ootamatult ja kelleks tahab saada pärast karjääri eraettevõtetes ja paljust muust. Saab ka lugemissoovituse ning kuuleme Margus Rinki kallist napikast, mis teda juhina on palju kujundanud ja millest saadud õppetundi ta nüüd ise edasi annab.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Kui tööl tekivad konfliktid, kannatavad tulemused ja kuluvad inimesed. Samas on konfliktid alati (töö)elu osa ning näiteks tootmisorganisatsiooni on sisse kirjutatud konflikt tootmise ja turunduse vahel. Sestap võiks konfliktilahendamise oskused olla juba organisatsioonikultuuri osa.

Et meie juhtidel oleks julgust ja oskuseid konflikte lahendada ning töötemperatuuri mõõta, räägib psühholoog ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Tõnu Lehtsaar saates sellest, millised on konflikti eskaleerumise faasid, mis asi on hävituskäitumine ning mida teha “ussitajatega”. Ja muidugi tuleb juttu ka sellest, kuidas konflikte lahendada.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Lõppenud nädal on poliitika päralt, nii kodus kui ka piiride taga. Neil päevil kohtuvad Baierimaa südames Münchenis julgeolekupoliitika korüfeed ja otsustajad, et pidada nõu selle üle, mis saab sõjast Ukrainas. Kuluaarides pannakse ehk rahuleppe esimesi paragrahvegi kirja.

Saates lahkavad aga seda teemat majanduspoliitilise külje pealt Raivo Vare ning veidi miltaarsema rakursi alt Rainer Saks. Saate teises pooles on seevastu pilk Keskerakonnal, mis sai kaela oma kolmanda kriminaalkaristuse. Kaarel Tarandiga arutame, mida ütleb see kogu parteimaastiku kohta.

Saatejuht on Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.