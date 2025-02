Coop Panga aktsionär analüüsib: eelistan LHVd

“Intressitulude vähenemist on Coop Pangal selgelt keerulisem kompenseerida muude tuludega, kui on seda LHV-l. Ka mahtude kasvupotentsiaal on LHV puhul suurem,” võrdleb kaht kodumaist panka riigikogu esimene aseesimees Toomas Kivimägi