Anna oma hääl: aita valida mullune parim ja halvim seadus 2024. aasta parima ja halvima seaduse konkurss on jõudnud lõpusirgele. Žürii otsust oodates saab Äripäeva lugeja ka oma eelistuse anda.

Teenusmajanduse Koja parima ja halvima seaduse konkursil valis hindamiskomisjon kolm nominenti kummaski kategoorias. Ettepanekuid koguti eri katusorganisatsioonidelt, ministeeriumitelt, eraisikutelt. Žürii, kuhu kuuluvad koja, juristide liidu ja Äripäeva toimetuse esindajad, kuulutab oma võitja välja veebruari teises pooles.

Žürii esimees, endine õiguskantsler ja Soraineni vandeadvokaat Allar Jõks hindas 2024. aasta saaki keskmiseks. “Inimesed on väga aktiivsed puudusi välja tooma sotsiaalmeedias või anonüümsetes kommentaarides, aga üle kümne juriidilise ja eraisiku tegi meile enam kui 20 seaduse kohta ettepanekuid,” rääkis Jõks. “Meie fookus oli tänavu bürokraatial.”

Parima seaduse kategoorias pääsesid esikolmikusse:

* Audiitortegevuse seaduse muudatused

Põhjendus: sihtasutuste auditeerimiskohustusega seotud määrasid muudeti oluliselt mõistlikumaks, mille tulemusena väheneb auditeerimiskohustus.

* Tulumaksuseaduse muutmine

Põhjendus: vähendati seniseid piiranguid ja laiendati eraisiku investeerimiskonto võimalusi krüptole ja makseasutusetele.

* Jäätmeseaduse muutmine

Põhjendus: lihtsustati võimalusi, kuidas eemaldada avalikust ruumist romusid ja lihtsamalt kustutada registrist sõidukeid lammutustõendita. Bürokraatia vähendamine aitab kaasa elukeskkonna parandamisele.

Halvima seaduse kategoorias pääsesid esikolmikusse:

* Raamatupidamise seaduse muutmine.

Põhjendus: muudatusetega võeti üle kestlikkusaruandluse kohustus.Toodab väga palju bürokraatiat, sest ainuüksi standardeid, mida peab koostamisel järgima on, üle 12.

* Maksukobar (julgeolekumaks/mootorsõidukimaks/käibemaksuseadus)

Põhjendus: tegemist on ühisnimetajaga eelmisel aastal vastu võetud maksumuudatustele. Eesmärk on üllas, aga teostus krobeline, mistõttu on ohus Eesti maksusüsteemi lihtsus ja konkurentsivõime.

* Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus

Põhjendus: iseenesest väga vajalik seadus, aga patsiendi hüvitamislimiit ebapiisav, hüvitamisperiood liiga pikk ja pakkujate vähesusest tulenev konkurentsipuudus viib hinnad üles.

Allar Jõks: parima ja halvima seaduse konkurss keskendub bürokraatiale

Juba 10. korda toimuva parima ja halvima seaduse konkursi eesmärk on pöörata avalikkuse ja seadusandja tähelepanu kvaliteetse õigusloome olulisusele.

Tänavune konkurss keskendub konkurentsivõimelisema õiguskeskkonna kujundamisele ja bürokraatia vähendamisele. Konkurssi viib läbi Teenusmajanduse Koda koostöös Eesti Juristide Liidu ja majanduslehega Äripäev.

Parima seaduse kategoorias osalevad seadused, mis suunatud bürokraatia või halduskoormuse vähendamiseks (kooskõlastamised, load jms). Halvima seaduse kategoorias osalevad seadused, mille tulemusena halduskoormus ja bürokraatia suureneb.

Hea õigusloome tava 1. Seadusandliku võimu teostamise eesmärk peab olema kooskõlas avaliku huviga, mitte teenima kitsalt erakonna, selle liikmete või toetajate huve. 2. Õigusloome protsess peab olema ettenähtav ja avatud. 3. Õigusloomes tehtavad otsused peavad olema läbipaistvad ja põhjendatud. Mida olulisem muudatus, seda põhjalikum peab olema põhjendus. 4. Huvigruppide kaasamine toimub selgete ja formaliseeritud menetlusreeglite järgi. Aruteluks tuleb esitada nii eelnõu väljatöötamise kavatsus, eelnõu kontseptsioon kui ka lõplik eelnõu tekst. 5. Seadus peab sobima Eesti õigussüsteemi ja olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Vältida tuleb õiguslikult autistlike lahenduste kehtestamist. 6. Seadus peab olema mõjus, mistõttu eelnõuga kaasnevaid mõjusid tuleb teadvustada ning hinnata enne seaduseelnõu väljatöötamist ning prognooside paikapidavust kontrollida pärast seaduse jõustumist. 7. Seadus peab olema selge ja üheselt mõistetav, mistõttu õigusaktid tuleb koostada võimalikult lihtsas keeles, selgelt ja täpselt, silmas pidades õigusakti peamisi sihtgruppe. 8. Õiguskorras tehtavad muudatused ei või olla õigusakti adressaatide suhtes meelevaldsed ega sõnamurdlikud. Õigusaktide jõustamiseks jäetakse piisav aeg.

2010. aastal asutatud Teenusmajanduse Koda esindab targa äri vabakonda Eestis. Koja liikmeskonna moodustavad ettevõtted, mille põhivara on inimesed ja teadmised-oskused ning mis pakuvad kõrge lisandväärtusega teadmusmahukaid teenuseid. Koja liikmeskonna moodustavad peamiselt edumeelsed IT-, tehnoloogia-, meditsiini-, finants-, õigus-, konsultatsiooni- ning loomevaldkonna ettevõtted.