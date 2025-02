Tagasi 16.02.25, 16:30 Raadiohommikus: Tsahkna Münchenist, energia teekart ja Gulfoodi muljed Esmaspäevases raadiohommikus räägime nädalavahetusel Münchenis toimunud kohtumisest, toidutööstuse messist, energia teekaardist ja kiirest kasumi ja käibe kasvust.

Väliminister Margus Tsahkna jagab nädala esimeses raadiohommikus värskeid muljeid Müncheni julgolekukonverentsilt. Foto: Andras Kralla

Teeme otselülituse Saksamaale ja uurime välisminister Margus Tsahknalt värskeid muljeid Müncheni julgeolekukonverentsilt. Tsahkna jätkab visiiti Saksamaal koos Eesti äridelegatsiooniga, räägime ka Saksa- Eesti majandussuhetest.

Teine otselülitus on Dubaisse, kus toimub maailma üks juhtivaid toidutööstuse messe Gulfood. Räägime juttu FoodStudio juhi Helgor Markoviga, kes on varem Gulfoodil auhindu võitnud ja kelle üks toode on ka seekord konkursi finaalis.

Rohetiiger tutvustab esmaspäeval sadade ekspertide koostöös valminud energia teekaarti. Räägime teekaardi ühe autori, energeetikaeksperdi professor Einari Kiseliga.

Sel nädalal toimuva Gaselli kongressi raames kutsume stuudiosse ka erinevaid “gaselle”. Külas on piletimüügiplatvormi Fienta asutaja Rene Lasseron. Räägime temaga sellest, kuidas ettevõtte saab kiiresti kasvada ja kuidas leida kasvule rahastust.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi.

Päev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Seekordses minisaates räägime ühest ootamatust viisist, kuidas mikroriik raha teenib. Saadet juhib Pille Ivask.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Noorte ettevalmistamine tulevaseks tööeluks algab koolist, kuid millised oskused on neile kõige vajalikumad? Millised on noorte võimalused välismaale suundumisel pärast gümnaasiumi? Kuidas oma lapses ära tunda ettevõtlikkust ja organiseerimisvõimet?

Sellest räägime EBS Gümnaasiumi direktori Kersi Uudlaga. EBS Gümnaasium keskendub tugevalt majandusele ja ettevõtlusele. Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Kuumale toolile istuvad Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja HHLA TK juhatuse esimees Riia Sillave. Veebruari lõpus avalikustatakse Tallinna Sadama 12 kuu vahearuanne, seega küsisime Valdo Kalmult vihjeid, mis seal olla võiks, miks ta hiljuti investeerimisportfellis omajuhitud ettevõtte osakaalu kümme korda kasvatas. Riia Sillavelt uurime, kui palju ta Rail Balticu paika pandud ajakavasse endise juhina usub. Lisaks räägime vedudest Venemaale, eelmisest aastast, uutest investeeringutest ja selle aasta prognoosidest.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Kaabliköidiste tootja Reimax Electronics kolis aasta tagasi uude ja suuremasse tehasesse, et valmistuda kiireks kasvuks. Saates räägib ettevõtte juht Urmo Sisask, kuidas on ettevõttel õnnestunud end uues tehases sisse seada ja millised on tulevikuplaanid. Räägime ka tööjõu probleemidest ja sellest, millise pilguga vaatab juht majanduskeskkonda ja maksumuudatusi.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt statistikaameti tiimijuhi Lauri Veski ettekannet veebikammimisest. Veski räägib täpsemalt, mis on veebikammimine ja mis on selle riskid ja plussid. Saate teises pooles sukeldume munade maailma. Linnu talu juhataja Jarno Hermet räägib munatootmise väljakutsetest ja võimalustest. Teemaks tuleb ka kanade heaolu ja elutingimused.

Saate pani kokku Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.