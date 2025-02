Tagasi 13.02.25, 20:47 Trumpi ja Putini kõnelused: kontrolli kaotanud eurooplased ootavad vastuseid nädalavahetusel Välisminister Margus Tsahkna magamaminek lükkus kolmapäeval hilistesse tundidesse, kuna USA riigipea Donald Trump ajas oma õhtuse teatega kõnest Vladimir Putinile kogu Euroopa tagajalgadele.

Välisminister Margus Tsahkna. Foto: Andras Kralla

Telefonikõnest Vladimir Putinile teadis vähe inimesi isegi USA presidendi administratsioonist. Rahutu öö saanud eurooplased ootavad nüüd järgmisi päevi, et Münchenis suurel julgeolekufoorumil teada saada, mida on USA nende kohta otsustanud.

„Tõepoolest läks tööpäev väga pikaks,“ tunnistas Tsahkna Äripäevale. „Suhtlemine Euroopa partnerite ja välisministritega kestis ikkagi poole ööni.“ Trump tahab saada Putiniga Saudi Araabias kokku ja Ukrainas rahu luua. Panna relvad vaikima, laduda uue julgeolekuarhitektuuri vundamenti.

Brüsselis ametivendadega kohtunud kaitseminister Hanno Pevkur tunnistas, et relvarahu pole üksnes Ukraina küsimus, vaid kõigi NATO liitlaste küsimus. “Igasugustel läbirääkimistel saavad Euroopa jaoks olema selged tagajärjed, mistõttu Euroopa peab olema läbirääkimiste laua taga,” väljendas ta.

Müncheni julgeolekukonverentsil esineb ka USA asepresident J.D. Vance. Viie tärni hotellis Bayerischer Hof kavatseb ta öelda selgelt, milline on tema nägemus Euroopa julgeolekuruumi tulevikust. Äripäevale sõnasid olukorraga kursis olevad allikad, et oodata on kainestavat ja jõhkrat sõnumit. Ning seda tuleb võtta osana Trumpi doktriinist, mitte mõne number-kaks-poliitiku mõtisklusena.

Praegu on kuuma supi faas