Tagasi 18.02.25, 17:00 Raadiohommikus: gasellid, investeerimisideed ja USA-Vene läbirääkimised Kolmapäeva hommikul teeme otselülituse Kultuurikatlasse, kus toimub kiiresti kasvavate ettevõtete aasta tippsündmus – Gaselli Kongress. Samuti toome esile peamised järeldused USA ja Venemaa kolmapäeval Saudi Araabias alanud kohtumiselt, analüüsime kinnisvaraarendaja Hepsori värskeid majandustulemusi ning jagame hulgaliselt põnevaid investeerimisideid.

Gaselli Kongressi meeleoludest ja ootustest räägib Äripäeva suurürituste juht Jana Palm , USA ja Venemaa kohtumise seni olulisemad järeldused toob kuulajateni julgeolekuekspert Rainer Saks ning Hepsori 12 kuu majandustulemusi ja tulevikuperspektiive analüüsime koos ettevõtte juhi Henri Laks iga.

Börsifirmade tulemuste hooaja vahekokkuvõtte teeb Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas, kellega vaatame üle ka kaitsetööstuse aktsiad ning investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängu osalejate loodud ligi kümme tuhat portfelli.

Raadiohommikut juhivad saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: energiakool”. Elektrihinnad on kõrged ja pitsitavad paljusid. Kas Eesti inimesed küsivadki liiga palju, kui räägivad taskukohasest elektrihinnast? Majandusanalüütik Mihkel Nestor ja AVH Grupi tegevjuht Veiko Räim arutlevad sel korral Energiakoolis, milline on Eesti energeetika taristu ning hindade tulevik ja millised on siinse tööstuse väljavaated. Mida peaks energeetika arendamiseks tegema ja kes peaks vastutama?

Saadet juhib Henrik Kalmet.

13.00-14.00 “Logistikauudised eetris”. Seekordses saates mängitakse läbi kaks stsenaariumit. Esimene läbi ettevõtja silmade, kes soovib põhitöö kõrvalt pisut lisa teenida ja tänu osavatele näppudele valminud tooteid veebi kaudu müüma hakata. Millised on tema jaoks esimesed sammud makselahenduste leidmisel ja kaupade saatmisel kliendile? Teine stsenaarium vaatleb ettevõtjat, kes on juba „suureks kasvanud“ ja kellele on kaupade menetlemiseks vaja kas rentida eraldi ladu ja palgata inimene, kes sellega igapäevaselt tegelema peaks. Kus see piir täpselt asub ja mida teha, kui see saab ületatud?

Stuudios on Eesti ühe suurema logistikaettevõtte Logistika Pluss juhatuse liige Andri Piik ja siinse piirkonna ühe tuntuima makselahendusi pakkuva ettevõtte Montonio tootejuht Maria Häling.

Saatejuht on logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm

15.00-16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Räägime raamatu Räägime raamatu „Juhtimise mõtteviis 2.0“ ainetel ehk kasvujuhtimisest neuroteaduse abiga. Sellest, mis oskusi arendades võiksid tippjuhid vähendada läbipõlemist, kontrollivajadust ja petturi sündroomi, räägivad juhtimiskoolitajad Merle Viirmaa ja Kiur Lootus.

Külalistega vestleb Eva Kinkar.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.