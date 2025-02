Äripäev ja Delovõje Vedomosti võitsid mitu ajakirjandusauhinda

Parima venekeelse uudise auhinna võitsid Artur Izumrudov ja Marta Vunš Rus.Delfis ilmunud lugude sarjaga, milles uuriti Telegrami mõju Eesti julgeolekule ja Venemaa sabotaažitaktikat Euroopas.

Parima arvamuse võitja on Katariina Libe arvamusega „Katariina Libe: arvasin, et ka mul on ATH, sest ma ei saa ju olla lihtsalt laisk, loll ja lohakas“.

Parima maakonnaväljaande arvamuse võitja on Aime Jõgi arvamusega „Aime Jõgi: keerulisi olukordi pole seal, kus ei ole inimesi“.

Parima venekeelse arvamuse võitja on Olesja Lagašina arvamusega „Кто готов к труду и обороне?“.

Parima olemusloo nominendid olid Eero Epner Eesti Ekspressis 17. aprillil ilmunud looga „Legendaarne vastuluure juht surus tiimi armutult eesmärkide nimel tööle. „Olen olnud ebaõiglane ja mul on need hetked meeles““; Rainer Kerge Õhtulehes 24. augustil ilmunud looga „Teet Kallas tuli hooldushaiglast omal jalal koju tagasi: „No vaat – seisab see mees!“ ja 23. novembril ilmunud looga „Neli kuud haiglas! Alo Murutar: „Sõnumite järgi telefonis tuvastasin, et 10. augustil tulin koomast välja.“ ning Tarmo Vahter ja Külli-Riin Tigasson Eesti Ekspressis 5. juunil ilmunud looga „Ekspressi uurimus | Kiviõli koonduslaagri koletis: lihtsast Saksa sadamatöölisest sai Eestis mõrtsukas ja piinaja“.