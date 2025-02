Tagasi 20.02.25, 14:20 Selgusid fotopreemiad, Äripäev noppis ühe võidu Täna selgusid 2024. aasta parimad pressifotod neljas kategoorias. Äripäevast võitis parima portreefoto auhinna Andras Kralla fotoga “Perele kaotatud aeg”.

Kokku 49 pressifotograafi esitas 726 tööd uudise, olemuse, portree ja spordifoto kategooriates.

Võitjad tehti teatavaks ja auhinnad anti üle täna pressifoto näituse avamisel Viru Keskuses. Iga kategooria võitja sai diplomi ja 1000 euro suuruse preemia.

Preemia võitjad (vasakult) Erik Prozes, Kiur Kaasik, Maria Kilk ja Andras Kralla. Foto: Liis Treimann

Konkursist: parimad fotod valis pressifotograafide liidu ja meediaettevõtete liidu žürii koostöös Canoni ja Overall Pro Shopiga. Žürii esimees oli meediaettevõtete liidu tegevjuht Väino Koorberg. Eestist olid fotosid hindamas Postimehe toimetaja Marika Milve ja fotograaf Iris Kivisalu. Välismaised žüriiliikmed olid Poola dokumentaalfotograaf Damian Chrobak ja pressifotograaf Rio Gandara Soomest.

Uudisfotod

Võitja:

Foto: Kiur Kaasik / Delfi

Kübeke lootust mustas meres. Gruusia naine seisab Thbilisi kesklinnas sadade politseinike ees, käes üheks seotud Euroopa Liidu ja Gruusia lipud. Rahvas tahab Euroopat, aga oligarhidest riigijuhid Venemaad.

Nominendid:

Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Samm helgesse ministritulevikku. Uusvana multiminister Jürgen Ligi asub teele ministeeriumisse ja lahkuv rahandusminister Mart Võrklaev taandub riigikokku.

Fotod: Erki Pärnaku / Õhtuleht

Gaas. Pärnu–Ikla maanteel juhtunud ahelavarii tõttu hakkas LNG tsisternid lekkima gaasi. Õnnetuspaik oli pikalt suletud.

Portreefotod

Võitja:

Foto: Andras Kralla / Äripäev

Perele kaotatud aeg. 12 aastat Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe viimane leping tööandjaga jäi uuendamata, sest ta jõudis äratundmisele, et aja, mis kulutas sõitmisele 60 000 km aastas autoroolis, soovib ta edaspidi perele pühendada.

Nominendid:

Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Teel Euroopa viie kalleima riigi hulka. Eesti hinnad on viimase 12 aastaga kasvanud Euroopa Liidus kõige kiiremini, ning just jalanõude hinnad on Eurostati järgi meil ühed Euroopa kallimad. Oma seisukohtade pärast riigijuhtidelt kriitikat saanud Konjuktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp proovis Postimehe palvel jalga Tallinna Kaubamaja kalleimat, 579,99 eurot maksvat meestekingade paari.

Foto: Liis Treimann / Äripäev

Suurte kriminaalasjade advokaat sai infarkti ja loobus ametist. Pea kõigis Eesti suuremates kriminaalasjades süüaluseid kaitsnud advokaat Andres Simsonil läks aasta tagasi tervis nii käest, et ta otsustas sel suvel advokatuurist lahkuda ning võtta edaspidi elu palju rahulikumalt. Andres Simson ütleb, et praeguseks on kadunud teda varem pikalt saatnud ärevus tööpäevade ees.

Olemusfotod

Võitja:

Fotod: Erik Prozes / Postimees

Vaade, mida meil enam ei ole. Merevaade Tallinna miljööväärtuslikus piirkonnas Pirital. Dokumenteerisin 14 kuu jooksul (juuli 2023 – september 2024), kuidas vaatamata kohalike elanike vastuseisule rajatakse promenaadi ja Pirita tee vahele luksuslkud korterelamud, varjates nõnda avara vaate merele. Kuni 2024. aasta jaanuarini sain pildistada täpselt samast punktist haljasalal, kus tegin esimesegi foto, kuid peatselt kerkisid tulevase ehitusplatsi ümber piirdetarad. Saabusid ekskavaatorid ja kraanad. Taganesin mõnikümmend meetrit, püüdes säilitada võimalikult sarnast rakurssi. Aasta jooksul laiendati ehitustsooni veelgi ja taganesin ka mina oma kaameraga. Mida aeg edasi, seda kaugemalt ma pildistada sain ja seda koledamaks vaade muutus. Septembriks 2024 kerkisid müürid 2–3-korruselisteks ja vaade merele kadus. “Esireas on alati loetud arv kohti,” reklaamib arendaja Liven AS sealseid merevaatega kortereid, millest suuremate hinnad küündivad üle miljoni euro.

Nominendid:

Maria Kilk / Õhtuleht

Katarsis garanteeritud. Looga "Mu vend on lesbi" eestlaste südamed vallutanud Florian Wahl on komeedina Eesti nõutumate artistide hulka tõusnud.

Foto: Madis Veltman / Postimees

Üle sillerdava vee. Pirita jahisadamas lekkis väikelaevalt laevakütust. Reostus levis tuule mõjul mööda Pirita jõge ülesvoolu.

Spordifotod

Võitja:

Fotod: Maria Kilk / Õhtuleht

Rakvere oodatuim spordisündmus. Rakvere Underground Fight Night on Lääne-Virumaa üks huvitavamaid spordisündmuseid. Kolmandat aastat toimunud võistlus toob spordihoonesse kohale täismaja publikut. Võistlus on pingeline ja adrenaliinirohke.

Nominendid:

Foto: Tairo Lutter / Postimees

Bikiinivoor. Naisjuuniorid bikiinivoorus Eesti kulturismi ja fitnessi Eesti meistrivõistlustel. 16.11.2024, Rakvere, Eesti.

Foto: Timo Anis

Looduse ilu ja võim. Looduse ilu ja võim kombineerituna modernse tippspordiga. 2024.a autoralli maailmameistrid T. Neuville ja M. Wydaeghe hüppamas taamal Keenia MM rallil unikaalses asukohas.