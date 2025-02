Tagasi PRO 23.02.25, 06:00 FT: Kas Ameerika ettevõtjad hakkavad juba Trumpis pettuma? Rõõm võimalike maksukärbete ja reeglite lõdvendamise üle on asendunud ärevusega Trumpi kaubanduspoliitika pärast.

Fordi tegevjuhi Jim Farley hinnangul on Trumpi poliitika USA autotööstuse jaoks katastroofiline. Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendi Donald Trumpi jaoks on tollid vahend Ameerika tööstuse kaitsmiseks ja riikliku julgeoleku kindlustamiseks. Tracy Skupieni jaoks on need häda ja viletsus, mis on tema ettevõtte kriisi tõuganud.

Skupien juhib väikest Detroiti perefirmat Tompkins Products, mis toodab imporditud külmtõmmatud alumiiniumtorudest lülitusklappe ja muid USA autotööstuses vajaminevaid komponente.

Trumpi paari nädala tagune otsus kehtestada imporditavale terasele ja alumiiniumile 25protsendiline tollimaks muudab Tompkinsi peamise tootmissisendi oluliselt kallimaks – välja arvatud juhul, kui Skupienil õnnestub kõike vajalikku hankida oma ainsalt USA tarnijalt, mis pole nii lühikese etteteatamisajaga aga kuigi tõenäoline.

„Ilmselgelt pole mul võimalik materjalikulude nii suurt tõusu kuidagi enda kanda võtta,“ ütleb ta. „See ei ole lihtsalt tehtav.“