Tagasi 12.01.25, 08:00 Lennundusettevõtja: Air Balticu olukorda ei maksa üle dramatiseerida Lennundusettevõtte Diamond Sky juht ja asutaja Ken Koort ütleb, et lendude ja liinide tühistamine on sektoris tavaline.

Air Baltic teatas nädala alguses arvukate lennuliinide ja lendude tühistamisest. Foto: IMAGO/Rene Traut

„Ma absoluutselt ei dramatiseeriks üle mõne liini kadumist,“ rõhutas Koort ”Äripäeva arvamusliidri“ saates.

Ta küll nõustus, et Air Baltic, millega lendab iga neljas Tallinna lennujaama reisija, on siinsele turule oluline, ent veelgi olulisem on see, et inimestel oleks Eestisse päriselt põhjust tulla.

Koort on mures Eesti maine ja atraktiivsuse pärast, eriti selles osas, mis puudutab ettevõtjaid-investoreid. Probleem on aga mõistagi ka selles, et kui siia ka tahetakse tulla, eriti Tallinnast kaugemale, pole see lihtsalt võimalik.

„Kaunasest käib neli rahvusvahelist liini päevas, meil on arenguruumi kindlasti. Pärnust siiamaani kuskile ei saa,“ rõhutas ettevõtja, kelle sõnul on võimalik lennata kiirelt ka igasse olulisse Soome piirkondlikusse keskusesse.

Seejuures pole lahendused keerulised: „Ärme ise leiuta midagi, lähme vaatame, kuidas on keegi teine teinud.“

Intervjuus Indrek Lepikule rääkis Koort lähemalt, kuidas olukorda muuta ja mida tuleks riigis selle muutuse tarbeks põhimõtteliselt teistmoodi teha.