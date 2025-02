Tagasi 25.02.25, 17:41 Raadiohommikus: kas USA aktsiatesse pole enam mõtet investeerida? Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis võtame luubi alla buumist kukkunud Eesti autoturu, Bigbanki aasta tulemused, Euroopa börsi kiire kasvu ja välispoliitika olulisemad sündmused.

Wall Streetist räägib raadiohommikus Redgate Capitali partner Valeria Kiisk. Foto: AP/Scanpix

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägib INVL Family Office'i Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor sellest, kuhu investeerivad jõukad ning miks nad liiguvad eemale traditsioonilistest varaklassidest. Rait Kondor avab erakapitalifondide telgitaguseid ning selgitab, millist rolli mängivad alternatiivsed investeeringud portfelli hajutamisel ja riskide maandamisel ning milliseid tootluse ootusi tasub realistlikult seada.

Uurime, millised on investeerimisvõimalused Baltikumis, kust on tulnud INVLi fondide suurimad edulood ning kui suurte summade juures on mõistlik erakapitalifondide kaudu investeerimist alustada. Saatejuht on Simo Sepp.

11.00‒12.00 “Kasvukursil*”. Saates räägivad Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper, partner ja auditijuht Anni Vaiksaar ning Alexela ESG juht Kadri Ambos, mis on oluline ESG-auditi juures, kuidas sellega alustada ja milline abimees võiks tehisaru olla auditi valmimisel. Saatejuht on Ireene Kilusk.

Saade oli esimest korda eetris tänavu jaanuaris.

13.00‒14.00 “Energiatund”. Tuuleparkidest rääkivas saates kõnelevad Tuuleparkidest rääkivas saates kõnelevad Sunly tuuleparkide projektijuht Sander Lõuk ning Enefit Green i juhatuse esimees Juhan Aguraiuja. Lõuk räägib saates lahti maismaatuuleparkide rajamisel kohalikule kogukonnale ja omavalitsusele pakutavad võimalikud hüved ning Juhan Aguraiuja selgitab ettevõtte edasisi tegevusi meretuuleparkidega olukorras, kus valitsus lükkas meretuuleparkide toetusskeemi edasi. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00‒16.00 “Äripäeva fookuses”. Muusik Andres Kõpperist ehk Noëpist on saanud tõsiseltvõetav, aga ilma lipsuta ärimees. Ühes tuttavatega on ta pusinud mitu aastat endanimelise džinnitehase kallal. Selle aasta veebruarist jõudiski nende esimene vägijook lettidele ning Kõpper räägib Äripäevale, kuidas on kulgenud nende tee konkurentsitihedas joogivaldkonnas. Muu hulgas George Clooneyst inspireerunud Kõpper jagab ettevõtte plaane, ootusi ja kartusi. Räägime ka selle sirgeks, kas Kõpperis endas on ka ettevõtluse soolikat ja mis saab siis muusika tegemisest.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.