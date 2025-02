Tagasi 27.02.25, 19:00 Raadiohommikus: mida tähendab üks Trumpi säuts Eesti tarbimisele? Äripäeva raadiohommikus on külas Siim Sikkut, TI-Hüpe asutajaliige, digiriigi ja e-residentsuse üks loojatest – loomulikult tuleb juttu Tiigrihüppest Vol2 ja unistame, mida see võib ühel heal päeval kaasa tuua.

Värsket jaekaubanduse statistikat kommenteerib Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Küsime muu hulgas Peililt, mida üks Trumpi säuts Ukraina teemal tähendab Eesti tarbijakindlusele. Foto: Raul Mee

Värsket jaekaubanduse statistikat kommenteerib Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil. Küsime muu hulgas, mida üks Trumpi säuts Ukraina teemal tähendab Eesti tarbijakindlusele.

Ja kolmandaks saatekülaliseks on homme hommikul oma IV kvartali ja terve 2024. aasta tulemused avaldava Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Küsime Kalmult ka, kuidas Paldiskit tuulikute tarvis kohandav Tallinna Sadam vaatab meretuuleparkidele piduri tõmbamist.

Hommikuprogrammi hoolikas kuulaja saab pealekauba teada, kas Nvidia peaks nüüd ära müüma või mis see uus superasi on, kust Nvidia ulmelisi summasid teenima hakkab. Vihjeks, tehisaru see pole.

Stuudios Joonas-Hendik Mägi ja Meelis Mandel. Saatepäev jätkub viie saatega: 11.00–12.00 “Äripäev eetris” Nädalat kokku võtvas arvamussaates kommenteerivad Äripäeva toimetuse ajakirjanikud tähtsamaid sündmusi ja juhtumeid nii Eestist kui ka laiast maailmast. Saates pakub palju kõneainet USA president Donald Trump, aga ka börsiettevõtted ja börsile pürgijad. Nädala võitjad ja kaotajad kuulutavad otse-eetris välja ajakirjanikud Kristjan Kurg, Kaspar Viira ja saatejuht Stiine Reintam. 12.00–13.00 “Sisuturundussari: Juhtides tulevikku” Ehkki entusiasm on suurte muutuste ellu viimisel hädavajalik, siis hurraa-optimismi, hirmutamise ja maailmalõpu kuulutamisega majandust kestlikumale teele ei innusta, selgitab saates A. Le Coqi juht Jaanus Vihand. Saates räägib Vihand täpsemalt, mis on A. Le Coqi praegused kaks suur eesmärki, mille nimel töötatakse ja kuidas on tööstus liikunud jätkusuutlikuma tulevikuni. Lisaks kõneleme, millised on lähiaastate eesmärgid ja fookused ning suuremad takistused ja kuidas viia ellu suuri muutusi äris, kus suurim jalajälg on partnerite vähendada. Saatejuht on Rivo Sarapik. Hetkel kuum Uued jamad: hoiu-laenuühistu järgmise uusarenduse elanikud marssisid juba kohtusse Hullvõimsad lääne pillid ja nõukogude autod. Oleg Gross näitab masinaid Galerii! Tallinna kesklinna kerkib uus hotell ST Äritegevuse laiendamine Baltikumi: väljakutsed ja nende ületamine

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”

Esmakordselt möödunud aasta sügisel kõlanud saates räägime võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse väärtuses juhtimises. Saates on külas Annika Arras, kes on teema tugev eestkõneleja, konsultatsioonifirma Miltton asutaja, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige ja tänavune parima juhi nominent.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 “AI-faktor”

AI-faktori selles saates vaatame sisse tehisaru kasutamisele klienditeekonna lihtsustamiseks ning uurime, millal peaks ikkagi ettevõtted AI lahenduste peale mõtlema. Oma kogemusi jagavad Elisa Eesti erakliendi üksuse juht ja juhatuse liige Mailiis Ploomann ning AI koolitaja Kristo Peterson.

Saatejuht on Mart Valner.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”

Valgustusaja ideaalidele loodud Ameerika Ühendriigid on suutnud president Donald Trumpi juhtimisel seada napi viie nädalaga kahtluse alla kogu geopoliitilise Lääne eksistentsi. Üksikisiku vabaduste, õigusriigi ja vabakaubandusliku turumajanduse peale ehitatud liit on kiirkorras murenemas ning küsimus on üksnes, kas pärast Trumpi võiks protsess veel pöörduda. Seekord on saates külas eurosaadik Marina Kaljurand, kes on karjäärgi jooksul ka välisministri ja suursaadikuna Washingtonis Ühendriikidega tihedalt kokku puutunud. Just nõnda eksistentsiaalse teema üle juttu tulebki. Lisaks räägib saates ökonomist Mihkel Nestor, mida tooksid nii Eesti kui ka laiemalt euroliidu majandusele kaasa 25protsendiliselt tollid USA-lt. Ning Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene selgitab, kuidas võttis riik pihtide vahele ettevõtte, mis täitsa avalikult oli aastaid endale skeemitades maksueelist tekitanud.

Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.