Tagasi 05.03.25, 19:00 Raadiohommikus: mis toimub Trumpi tariifisõja rindejoonel? USA ja Kanada vahel näib president Donald Trumpi algatusel olevat puhkenud kaubandussõda, kui vastastikku kehtestatakse tollitariife. Võtame ühendust Toronto Ülikooli professori, ajaloolase ja politoloogi Andres Kasekampiga, et teada saada, kuidas kajab Kanada ühiskonnas vastu Valge Maja peremehe käitumine. Loomulikult tuleb jutuks ka olukord Ukrainas ja meie endi julgeolek.

USA president Donald Trump on käima lükanud kaubandussõja. Foto: Ap/Scanpix

Peagi on taas see aeg, kus hakatakse valima Eesti parimat juhti. Toome Jana Palmi kaasabil kuulajani mullu parima juhi tiitli pälvinud Oixio Grupi juhatuse esimehe Ivo Suursoo mõtted praegusel äreval ja väljakutseterohkel ajal. Uurime, mida peab hea juht praegu maailmas toimuva taustal silmas pidama, kuidas oma töötajaid motiveerima ja otsustes pea klaarina hoidma.

Räägime Äripäeva investeerimissuuna juhi Juhan Langiga suvisest investeerimisfestivalist, teeme vahekokkuvõtte investeerimismängust ja anname nõu, kuidas alustav investor praegustel segastel aegadel võiks oma portfelli üles ehitada.

Arvamuskonkurss Edukas Eesti kestab veel neli nädalat. Äripäeva toimetuseni jõudnud lugude ja ideede arv ulatub juba poolesaja lähedale. Millised teemad on autoreid köitnud ja kas keegi juba ka nominentide ringi sihib, arutleme koos arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäega.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 „Globaalne pilk”. Otsesaade „Globaalne pilk“ tuleb sel korral otse sündmuste keskelt — teljelt, kus kohtuvad Donald Trump, Friedrich Merz ja Ursula von der Leyen. Indrek Lepiku juhitud saates tuleb juttu suurest Lääne geopoliitikast, kus USA flirdib Venemaaga, Ukraina kardab üksi jääda ja Saksamaa lubab triljoniga taasrelvastuda. Brüsselist liitub stuudioga Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees, kes on Euroopa valitsusjuhtide erakorraliselt Ülemkogul, kus arutluse all 800 miljardi suurune kaitsepakett. Arutleme nii Trumpi ja tema hiljutise suurkõne üle kui ka Euroopa julgeoleku ja Venemaa-Ukraina üle laiemalt.

12.00-13.00 „Kinnisvaratund”. Eestis muutub planeerimine kiiremaks ja läbipaistvamaks, ametisse astuv riigiarhitekt lisab vaid hoogu, märgivad Maa- ja Ruumiameti peadirektor Kati Tamtik ja ameti digiteenuste teenistuse direktor Taavi Jakobson. Arendaja ja arhitekt kaotavad infomonopoli – mereäärset arendust ei saa edaspidi maha müüa mitu korda. Räägime nii arenduste kiirusest kui ka sel aastal arendusse minevast planeeringute infosüsteemist. Saadet juhib Siim Sultson.

13.00-14.00 „Äri Eestimaal”.

Raplas on ligi kümme aastat tegutsenud ettevõtjana Maria Mettas. Raplas Espaki ja Maarahva poe vahel tegutsebki tema keraamikastuudio ja pood. Roosiliste nõude tegija käest uurime, kui roosiline on praegu väike-ettevõtja seis väikeses kohas. Räägime, kuidas on Mettas enda äris võtnud kasutusele Villeroy ja Bochi ärimudeleid. Arutame, milline on eestlaste keraamikamaitse ja kuidas on keraamikaäri mõjutanud majanduslangus.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00-16.00 „Investeerimisportfell 2030”. Saate külaliseks on INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor, kes annab põhjaliku ülevaate erinevatest varaklassidest, nende riskidest ja oodatavast tootlusest. Jutuks tuleb Euroopa börsi ja eelkõige kaitsetööstuse võimas esitus, veel ka regiooni autotööstus ja tehnoloogiafirmad. Kuigi USA turu hinnatase on kõrge, võib see Kondori hinnangul veel mõneks ajaks nii jääda. Saadet juhib Kaspar Viira.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.