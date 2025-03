Tagasi 07.03.25, 14:06 Tallinn teeb oma kinnisvaras pildi selgeks Tallinn vaatab üle oma kinnisvara ja paneb paika, mis eesmärkidel ta kinnisvara omab ja kuidas optimeerida kinnisvara haldusega kaasnevaid kulusid.

Tallinn vaatab üle, mis majad ja miks linnale kuuluvad ja kas neid saaks ülal pidada odavamalt. Foto: Andras Kralla

„Linnavolikogu revisjonikomisjoni akt toob välja, et seni on iga linnavaraga tegutsenud asutus langetanud kinnisvaraotsuseid eraldiseisvalt ja see lähenemine vähendab otsuste läbipaistvust ning suurendab kaasnevaid kulusid,“ ütles linnavolikogu aseesimees Sven Sester (Isamaa).