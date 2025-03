Tagasi 06.03.25, 13:00 Mereäärset arendust ei saa edaspidi maha müüa mitu korda Eestis muutub planeerimine kiiremaks ja läbipaistvamaks ja ametisse astuv riigiarhitekt lisab vaid hoogu, märgivad maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik ja digiteenuste teenistuse direktor Taavi Jakobson saates “Kinnisvaratund”.

Seda, kas su merevaade ka kauemaks püsima jääb, saab kaardi pealt kontrollida. Foto: Liis Treimann

“Arendajale on hoiatuseks see, nagu ütles paar aastat tagasi üks Saksa arhitekt, kes vaatas meie 3D kaksikut, et kuulge, te olete arhitektilt võtnud ära infomonopoli,” sõnas Jakobson Eestis aina hoogsmalt rakendatava virtuaalse kolmemõõtmelise planeerimismudeli kohta.