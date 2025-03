Tagasi 11.03.25, 17:49 Raadiohommikus: Trump viskab aina õli tulle Äripäeva raadio hommikuprogramm ei saa üle ega ümber üha teravamaks kiskuvast kaubandussõjast.

Donald Trumpi selge eesmärk on tollidega Kanada majandus tasalülitada. Foto: Getty Images via AFP/Scanpix

Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla on stuudios, et rääkida Donald Trumpi äsja välja kuulutatud alumiiniumi- ja terasetollidest Kanadale. Niigi 25 protsendi peal olnud tollid tõusevad veel sama palju ning USA riigipea eesmärk on selgesõnaline: tasalülitada Kanada majandus.

Stuudios on ka investor Lev Dolgatsjov, kes tegi mullu USA tehnoloogiaaktsiad rahaks. Tagantjärele ideaalsel ajal tehtud tehingu järel uurime, kuidas üldse sedavõrd sogases vees raha paigutada.

Kaubandussõja tuules teeme autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäega juttu Hiina autotööstuse võidukäigust, mille tõestuseks on hiljutine avastust sealsete tootjate erakordsest kuluefektiivsusest.

13.00–14.00 “Juhi jutud”. Ehituse digitaliseerimisega tegeleva idufirma Remato kaasasutaja Madis Lehtmets postitas kaks aastat tagasi sotsiaalmeediasse midagi, mida sinna tavaliselt ei kirjutata: läbipõlemise tõttu võtab ta aja maha ja taandub enda loodud ettevõttest. Nüüd on ta tagasi juhi rollis Eesti era- ja riskikapitalifondide liidu EstVCA eesotsas.

Kuidas kire puudumine läbipõlemiseni viis, mida see kogemus juhile õpetas ja mida oma elus ning töös seetõttu muutis, miks ta selle kogemuse avalikku jagamist ei kahetse ning kuidas tunda ära hetk, mil peab edasi liikuma ja kelle käest head nõu küsida, sellest tuleb juttu saates.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Seekord teeme juttu puitmajatootjate käekäigust. Eesti puitmajatootjad seisavad silmitsi keerulise olukorraga, kus tellimused on vähenenud, ehituskulud kasvanud ja Põhjamaade turg, mis olnud sektori peamine sihtkoht, on jahtunud. Viimased kaks aastat on olnud tootjatele rasked ning paljud ettevõtted on pidanud tootmist kohandama ja kulusid kärpima.

Saates on külas Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees ja välisseinaelementide tootja KMT Prefab juhataja Martin Talts.

Saatejuht on Toomas Kelt.

