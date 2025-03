“Kõik on majas natuke eufoorias,” ütleb taristuehitusettevõtte KMG Infra juht Indrek Pappel. Firma võitis koos koostööpartneritega Rail Balticu ehitamise suure hanke, mille maht ulatub üle 300 miljoni euro.

Suure hankega otsiti tegijat kahele olulisele töölõigule – Rail Balticu Pärnu–Tallinna lõigu ja Pärnu–Ikla lõigu rajamiseks. Kokku on tööde mahuks plaanitud 726–932 miljonit eurot.

Alliansshanke esimesest voorust pääsesid edasi neli rahvusvahelist ja üks kodumaine konsortsium ning täna tehti avalikuks võitjad. Esimese osa rajab rahvusvaheline konsortsium, kus on Eesti ettevõtetest Merko Ehitus Eesti ja GRK Eesti AS, teises hankes on Eesti firmadest esindatud KMG Infra