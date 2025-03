Raadiohitid: Donald Trump, aga palju rohkem Rain Lõhmus

Rain Lõhmus kasutab tehisintellekti abi iga päev, avaldas ta “Investor Toomase tunnis”. Lõhmuse meelest on see loomulik – asendada inimesed seal, kus vähegi võimalik, arvutitega. “Selles ei ole mitte midagi imelikku,” lausus ta ja lisas, et seda on ajaloos juhtunud kogu aeg. “Lihtsalt nüüd on tekkinud sellesse arengusse tehisintellekti tulekuga mingi kiirendus.”

Saatest kuuleb, milliseid tehisintellektiga seotud investeeringuid on Rain Lõhmuse portfellis, aga saab teada ka seda, millest Rain Lõhmus praegu unistab.

Intervjueeris börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.