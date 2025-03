Tagasi 13.03.25, 19:30 Selgus aasta tehas: võitja valmistab autotööstusele elektroonikaseadmeid Tark tööstus 2025 konverentsil kuulutati välja Eesti aasta tehas – autotööstusele elektroonikaseadmeid tootev Stoneridge Electronics.

Tark tööstus 2025 konverentsil aasta tehase tiitli võitnud Stoneridge Electronicsi tegevjuht Ardo Asperk. Foto: Raul Mee

Ettevõtte tegevjuht Ardo Asperk ütles, et vahepeal jäi tööstus Eestis natukene tagataustale. Praegu ta enam nii ei tunne: “Tööstust ei ole ära unustatud, mis on väga oluline,” lausus ta.

Tema sõnul on tööstus see, mis toob ekspordiga riiki väärtust juurde. “Seeläbi saab riik seda väärtust ka elanikele pakkuda," rääkis Asperk.

Tegevjuhi sõnul nokitsesid veel kümme aastat tagasi kõik natukene omaette, kuid nüüd on tööstusettevõtjad mõistnud, et omavahelised kontaktsid on suur väärtus.

Juttu tuli ka sellest, kuidas USAga seotud Stoneridge Electronics Donald Trumpi viimastesse sammudesse suhtub.