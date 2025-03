Raadiohommikus: turundus, teater ja turud välismaal

Ning viimaks. Head teatripäeva! Kätte on jõudnud päev, mil jagatakse välja teatriauhindu. "Rahamaa" eest on nominatsiooni saanud Draamateatri dramaturg Mehis Pihla. Räägimegi Pihlaga, kas ta ootas "Rahamaale" sellist edu, ning vaatleme üleüldiselt Eesti teatrimaastikku.

Lisaks räägime Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga põhiseaduse muudatusest, mis peaks valimisõigust koomale tõmbama.

Hommikuprogrammi toovad teieni Laura Saks ja Joonas Hendrik Mägi.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.

Töötukassa virtuaalne töö- ja karjäärimess toimub 8.–10. aprillini ning viib omavahel kokku tööotsijad ja tööandjad. Milline olukord on tööturul praegu ja mida saabuv mess mõlemale osapoolele pakkuda saab, sellest räägib saates lähemalt Töötukassa nõukogu juht, Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode ning Töötukassa teenusejuht Livia Laas. Saadet juhib Riina Jussila.

11.00–12.00 “Luubi all”.

Tänases uurivate ajakirjanike saates “Luubi all” on viimase aja suuremaid teemasid avamas ja lugude valmimisest rääkimas Äripäeva uurivad ajakirjanikud Kristel Härma, Pille Ivask ning saadet juhib Koit Brinkmann.