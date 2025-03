Tagasi 27.03.25, 10:47 Endist ministrit üllatas Enefit Greeni otsus: see on samm teises suunas Endine rahandusminister Mart Võrklaev rääkis oma ametiajal, et Enefit Greeni valmistutakse veelgi suuremas mahus börsile tooma. Tänane uudis tekitab tema jaoks küsimusi.

Endine rahandusminister Mart Võrklaev (Ref) oli Enefit Greeni börsilt viimisest üllatunud. Foto: Andras Kralla

“See on tegelikult minu jaoks natukene küsitav, sest omaniku vaates me tegime ikkagi otsuse, et Enefit Greeni täiendav osa börsile viia,” sõnas Võrklaev seoses uudisega, et Eesti Energia ostab Enefit Greeni aktsiaid börsilt tagasi.