Tagasi 27.03.25, 16:47 Raadiohommikus: kas Enefiti börsilt lahkumine annab tõuke Ignitisele? Enefit Greeni börsilt lahkumine on üks fookusteema ka reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Reedel küsime hommikuprogrammis, kuidas mõjutab Enefit Greeni börsilt lahkumine kohalikku aktsiaturgu. Vastuseid annab Trigon Capitali fondijuhilt Mihkel Välja. Foto: Andras Kralla

Kuidas mõjutab Eesti kõige suurema aktsionäride arvuga ettevõtte börsilt lahkumine kohalikku aktsiaturgu ning kas Enefiti omanikel tasuks nüüd vabanev raha suunata hoopis Ignitisesse, seda küsime Norra naftafondi raha liigutava Trigon Capitali fondijuhilt Mihkel Välja lt.

Euroopa farmides avastatud suu- ja sõrataud on järsult kergitanud veiseliha hinda. Maheveiste kasvataja Kalmer Visnapuu ga räägime sellest, mis praegu sellel turul toimub ning kuidas hinnatõus Eesti veisekasvatajaid mõjutab.

Järgmise aasta jaanuari lõpus avab Rakveres uksed Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja, mis kuulub viie olulise uue kultuuriobjekti hulka, mille ehitamise üle otsustas eraldi riigikogu. Räägime Rakvere kultuurikeskuse juhi Eve Alte ga, milliseid võimalusi uus muusikamaja erinevatele ettevõtetele pakub.

15.00‒16.00 “AI faktor”. Saates räägime AI kasutamisest personalitöös. Külas on Manpoweri äriarendusjuht Kirke Altrov ja ettevõtte MindTitan tegevjuht Kristjan Jansons.

Saatejuht on Mart Valner.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Riigikogu liikmed juubeldasid, kui võtsid ülisuure häälteenamusega ära õiguse kolmandate riikide kodanikel kohalikel valimistel osaleda. See tähendab, et eeskätt jäävad valimisõiguseta nii Venemaa Föderatsiooni passiga kui ka halli passiga Eesti elanikud. Sajandi alguses Eestisse tulnud Stewart Johnson, kes on käima tõmmanud siinse komöödiaskeene, aga nõnda ühemõtteliselt ei juubelda. Saates arutleme selle üle, kuidas sõda on Eesti ühiskonda vahest märkamatult muutnud. Saate teises pooles räägib välisminister Margus Tsahkna, kuidas käia läbi olulise liitlase USAga, kui sõnumid ja teod, mis Atlandi tagant paistavad, on kõike muud kui konventsionaalsed. Ning lõpetuseks räägivad Äripäeva pikaajalised bossid Igor Rõtov ja Meelis Mandel, kuidas tipus sära hoida ja motivatsiooni leida – tõukeks uudis sellest, kuidas LHV Groupi juht Madis Toomsalu omal soovil sügisel ameti maha paneb.

Saadet juhib Indrek Lepik.

