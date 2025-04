Vahetus Pätsi pagarikoja omanik

Pätsi pagarikoja senise omaniku Toivo Halliku asemel on nüüd ettevõtte omanikuks poeg Heiki Hallik, vahendab Lääne-Virumaa uudised. „Ma ütlesin, et tahaksin uut karja pidama hakata, nagu oli Tootsi loos, et siin on kõik käed seotud. Isa rääkis siis emaga ära ja ütles, et võta see (ettevõte – toim) siis endale ja kui meie oma leiva saame, siis on hästi,“ ütles Hallik.