13.04.25, 16:15 Raadiohommikus: kuhu börsil põgeneda? Lisaks tõkked kaubanduses Kuuldavasti kasutavad investorid börside langust ära, aga kuhu minnakse ja kuhu tasub põgeneda?

Lightyeari Euroopa operatsioonide juht Andres Kitter.

Foto: Andras Kralla

Räägime esmaspäevases Äripäeva hommikuprogrammis pelgupaikadest ja tendentsidest Lightyeari Euroopa operatsioonide juhi Andres Kitteriga. Kuuleme täpset ülevaadet sellest, mida teevad peale eestlaste ka muu Euroopa investorid ja mida vaadata USA asemel Euroopa turult.

Hiljuti avaldas Äripäev loo sellest, kuidas väikesed lihatööstused ei pääse sugugi kergelt kohalike poekettide riiulitele. Veel raskem on taimsete alternatiivide pakkujatel. Eestis on tipptasemel toiduteadurid ja jagub ka visionääridest tootjaid, kes teevad uusi tooteid, et sammu pidada globaalse vajadusega liha söömist vähendada, ent osade meie poekettide suhtumine on ajale jalgu jäänud. Sellest räägime toiduettevõtte Nordtempeh asutaja ja tegevjuhi Kaire Roosiga, kel on aastatepikkune kogemus ja sissevaade jaekaubanduse ostuosakonnas.

Advokaadibüroo Ellex Raidla asutaja Jüri Raidla teatas, et tema tahab minna vanaduspensionile ning tegi avalduse enda advokatuurist maha arvamiseks. Räägime temaga, miks selline otsus just nüüd ning mida on tal veel käsil, sest päris tegevusetult ta kodus istuma ei hakka.

Traditsiooniliselt teeme börsitoimetuse abiga juttu sellest, mida investor ja börsihuviline võiks algavast nädalast teada ja tähele panna. Vestleb ajakirjanik Jana Saarkoppel. Hommikuprogrammi saatejuht on Linda Eensaar ning uudistetoimetaja on Kristjan Kurg. Päev jätkub järgnevate saadetega: 9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Räägime saates väikesest obskuursest olukorrast, kus Trumpi uue ametiaja alguses märkasid sotsiaalmeedia kasutajad, et nad on vastu enda tahtmist või teadmist hakanud oma kontode kaudu jälgima president Donald Trumpi. Isegi kui nad seda sugugi teha ei ole tahtnud ja mälu ka ei peta: meeltesegaduses nad seda ise kindlasti ei teinud. Kas see oli mingi sunniviisiline propagandanipp ja Zuckerbergi lobi, kuulake saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar. 10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kiirelt muutuv tööturg nõuab töötajatelt pidevat enesearengut. Juba neli aastat on Tallinna ülikool lisaks tasemeõppele pakkunud ka mikrokraadiõpet, mis on mahult oluliselt lühem kui kraadiõppeprogrammid. Kuula, millistele mikrokraadidele saab juba kevade lõpus ennast registreerida, et sügise saabudes oleks õppegrupis koht olemas ning millist lisandväärtust mikrokaadiõpe pakub. Saates räägib Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Stuudios on Eesti Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter. Otsime vastust küsimusele, kuidas Eesti ettevõtja peab hakkama saama USA presidendi Donald Trumpi külvatud globaalse segadusega.

Saadet juhib Igor Rõtov.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”. Külas on rahvusvahelise juhtimiskogemusega tippjuht ja praegune Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits, kellega arutame USA presidendi Donald Trumpi tariifipoliitikat ja selle mõjusid, aga ka Eesti võimalusi, kuidas end tariifisõja mõjude eest kaitsta. Ühe lahendusena näeb Sogenbits väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostööd ja klastrite moodustamist.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete kahte ettekannet tänavu veebruaris toimunud Gaselli Kongressilt. Esmalt räägib Liveni tegevjuht Andero Laur, kuidas kiiresti kasvada ja mida seejuures silmas pidada. Saate teises pooles jõuab kuulaja kõrvu vestlus kinnisvarainvestor Liis Lassiga. Juttu tuleb sellest, kuidas välismaal läbi lüüa ja millises riigis on kõige parem ettevõtlusega alustada.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

